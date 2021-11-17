Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına çarpıcı yorum: Günü kurtarmak istiyor, hangi biriyle helâlleşecekmiş?

15 Kasım Pazartesi günü AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan MKYK toplantısında Meclis'te görev yapan AK Parti grup başkanvekilleri de çağrıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’in Sözcü'den Aytunç Erkin'e yaptığı," Anayasa toplantısında 50 +1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum. Bu sözlerim iktidar ya da muhalefet yanlısı değil. Söylediğim cümleler gayet açık. 50 + 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak" açıklaması değerlendirildi. Milliyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konunun son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerle zorlu bir ortam yarattığını söylerken revizyona ihtiyaç duyulmadığını bu durumun AK Parti teşkilatlarının sahada daha çok çalışmasıyla aşılabileceğini söylediği belirtildi.

CHP- İYİ PARTİ - HDP İTTİFAKININ ORTAYA ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

MKYK’da, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gizli ittifak yaparak seçimlere girdiği, 2023 seçimleri öncesi ittifakın açığı çıkarılması için çalışma yapılması gerektiği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

CHP lideri Klıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyu, “Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” ifadeleriyle paylaşarak kırdıkları ve incittikleri kişilerle helalleşeceklerini dile getirmişti. Bu açıklamayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan," Sadece günü kurtarmak istiyor. Hangi biriyle helâlleşecekmiş? Menderes ile nasıl helâlleşecek? Dersim’le, Kürtlerle nasıl helâlleşecek? Suriye'de ne işimiz var dediler; orada ölen askerlerimizle nasıl helâlleşecekler?” ifadelerini kullandı.