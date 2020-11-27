Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona açıklaması: Tedbirleri almaya mecburuz, alacağız

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Koronavirüs önlemleri) Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız."

(Koronavirüs salgını nedeniyle ek tedbirler gelir mi? )"Bilim Kurulu her türlü hazırlığı çalışmayı sürdürüyor. Vatandaşların maske takmadığını görüyoruz. TAMAM diye ifade ettiğimiz buna dikkat edilmediği sürece büyükşehirlerde bunun artması kaçınılmaz hale geliyor. Bu tedbirleri almaya mecburuz, alacağız. Hastaneler noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Aşıyla ilgili kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyoruz. Rusya, Çin ve Almanya ve aşı çalışmalarına gönüllü olanlara karşı çalışmalarımızı yapıyoruz.

"Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur."

AŞI ÇALIŞMALARI

"Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var."

TÜRKİYE VARLIK FONU

Varlık fonunun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyotlarla aldığımız kararları ilk süreçte de devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik, bizim Varlık Fonu'nun küresel anlamda çok daha farklı yere oturtmak istiyoruz.

Örneğin dün mesela Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir. Şu anda en önemli hedefler, attığımız imzalar. Bu imzalar da biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutunuz da, farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

"Tabi bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel; bunlar var. Dikkat ederseniz bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil.

Bir numaralı proje, Kanal İstanbul projesidir. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Ve bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla Çevre Şehircilik Bakanımızı birleştirerek 'bu işi beraber yürüteceksiniz' dedim.

Bu adımı da en kısa sürede atarak, İstanbul çok daha farklı bir güce ulaşacak."

Ayrıntılar gelecek...