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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle  AK Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada "Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşımız, kendini gönüllü karantinada tutarsa, daha ileri tedbirlere gerek kalmaz'' dedi.

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01 Nisan 2020 Çarşamba 16:23

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