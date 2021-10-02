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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "koronavirüs sonrası İslamofobi" uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "koronavirüs sonrası İslamofobi" uyarısı!

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası islamofobi'nin yaygınlaşacağını belirterek, uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "koronavirüs sonrası İslamofobi" uyarısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yaptığı konuşmada, koronavirüsün bitmesiyle birlikte ekonomik zorlukların artacağını ve yabancı karşıtlığından İslam düşmanlığına, olumsuzlukların yaygın bir hale geleceği uyarısında bulunarak belirterek, "Devletimiz siz vatandaşlarımızın doğrudan huzur, emniyet ve esenliğini tehdit eden bu meseleyi ilgili birimleriyle takip etmeyi elbette sürdürecektir. Dışişleri Bakanlığımız ile Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs sonrası İslamofobi uyarısı!

"AŞI SAYESİNDE KORONAVİRÜS ETKİSİNİ KAYBEDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti ile bir araya gelen Erdoğan'ın, koronavirüs dönemi ve sonrasında yaşanacak dönemde oluşabilecek tüm noktalara değindiği konuşmasında, öncelikle aşı sayesinde koronavirüsün etkilerinin azaldığını belirterek,  "İnsanlık olarak son 1,5 yıldır tüm hayatımızı Koronavirüs salgını gerçeğini göz önünde bulundurarak idame ettiriyoruz. Aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın da olduğu pek çok insanın hayatına mal olan bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs sonrası İslamofobi uyarısı!​​​​​​​

KORONA SONRASI İSLAMOFOBİ DURUMUNA DİKKAT!

Konuşmasında önemli noktalara değinmeye devam eden ve korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacağına dikkat çeken Erdoğan, "Normalleşme ile beraber salgının sebep olduğu tahribatlar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Son birkaç gündür İngiltere'deki benzin istasyonları ve marketlerden yansıyan manzaralar salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı kırılmanın örneklerinden sadece biridir. Zaman geçtikçe buna benzer sıkıntıların diğer ülkelerde de yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır. Gerek sizlerin maruz kaldığı baskılar gerek dış misyonlarımıza yapılan şikayetler gerekse nefret suçlarıyla ilgili istatistikler İslam ve Türk düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları ortaya koymaktadır. Devletimiz siz vatandaşlarımızın doğrudan huzur, emniyet ve esenliğini tehdit eden bu meseleyi ilgili birimleriyle takip etmeyi elbette sürdürecektir. Dışişleri Bakanlığımız ile Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerdir." ifadelerine yer verdi.

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