Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadeleye dair paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında koronavirüs ile mücadele konusunda dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirdiğine dikkati çekerek, yapılan çalışmaların bilgisinin yer aldığı görsele yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı: