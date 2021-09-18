Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir öğrencinin "Kripto para hakkında düşünceleriniz nedir?" sorusuna "Bizim kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz, vermeyeceğiz de" cevabını verdi.

"ONLARLA AYRI BİR SAVAŞIMIZ VE MÜCADELEMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında kripto paraya açılma gibi bir derdin olmadığını belirterek ''Bizim bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz.'' dedi.

Erdoğan, "Onlara da böyle bir prim zaten vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz, şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz." diye konuştu.

BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Erdoğan'ın söz verdiği AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuya ilişkin olarak, "Kripto para, maalesef mağduriyetlere de kapı açıyor. Dolayısıyla çok ciddi denetime ihtiyaç gösteren bir şey. Bir nevi hayali bir geleceğe yönelik satış yapılıyor ve ondan sonra bunun kötü örneklerini, mağdur olanlarını gördük ama ilerde takdirinizde tabii bu istismarları, yanlışları önlemek için devlet olarak, hükümet olarak, bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir. Onunla ilgili de zaten çalışmalar başlatıldı." ifadelerini kullandı.