Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon: Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Dağlık Karabağ’da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade ettiği öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortakı Merkez'in görevini başarıyla sürdürdüğünü ve ateşkesin korunabilmesi için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Suriye meselesine de değinen Tayiyp Erdoğan, bu konuyu çözüme kavuşturmanın önemini ve Libya’da barış ve istikrar fırsatının heba edilmemesi gerektiğini belirtti.