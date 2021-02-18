Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan asırlık sevgiye büyük sürpriz!Çin'de çirkin saldırı, Camiye saldırdılar!Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandıDr. Mustafa Yalçın kimdir? Kaç yaşında öldü? Neden ve nasıl öldü?Ajdar'dan sert tepki! Engelli kızı için yardım isteyen anneye ağzına geleni saydıEsra Erol canlı yayını bugün 18 Şubat Perşembe canlı izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBECumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon: Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Fenerbahçe'de Erol Bulut yıldızlar arasında kaldı
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon: Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon: Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon: Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Dağlık Karabağ’da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade ettiği öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortakı Merkez'in görevini başarıyla sürdürdüğünü ve ateşkesin korunabilmesi için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti. 

Suriye meselesine de değinen Tayiyp Erdoğan, bu konuyu çözüme kavuşturmanın önemini ve Libya’da barış ve istikrar fırsatının heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT