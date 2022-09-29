Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile telefonda görüştü! Kritik konular tek masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede gündemde olan birçok konu masaya yatırıldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile telefonda görüştü! Kritik konular tek masaya yatırıldı

Görüşmede Rusya- Ukrayna savaşı, iki ülke arasındaki esir değişimi, Rus gübresi ve tahılının dünyaya ihracı, Ukrayna’daki bazı bölgelerin Rusya’ya katılımı meselesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile telefonda görüştü! Kritik konular tek masaya yatırıldı

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı’nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile telefonda görüştü! Kritik konular tek masaya yatırıldı

RUS TAHILININ İHRACI

Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile telefonda görüştü! Kritik konular tek masaya yatırıldı

UKRAYNA'DAKİ BÖLGELERİN RUSYA'YA KATILIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya’dan da Ukrayna’daki bazı bölgelerin Rusya’ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KOLAYLAŞTIRICI ROL TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Putin’den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

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