Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı birçok görüşme sonrası bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.

Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret edecek. Erdoğan, burada BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.

Erdoğan - Destici görüşmesinde yeni seçim kanunu ile gündeme ilişkin gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.