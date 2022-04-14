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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

Son dakika... Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Mustafa Destici ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı birçok görüşme sonrası bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.

Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret edecek.  Erdoğan, burada BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek. 

Erdoğan - Destici görüşmesinde yeni seçim kanunu ile gündeme ilişkin gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek

Tayfun Altuntaş
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