Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kübra'ya yardım eli! 28 kiloya düşmüştü...

Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 3 yıl önce ‘Göktürk' ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmişti. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur'a, yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalığı teşhisi konmuştu.

45 KİLODAN 28 KİLOYA DÜŞTÜ

Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı. Palut ailesinin, tedavi için geldikleri Uludağ Üniversitesi'nde Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Gülten'in açıklamalarıyla yeniden umutlandı.

YARDIM ÇIĞLIĞI DUYULDU

Prof. Dr. Gülten, hastalığın tedavisinin Türkiye'de olmadığını, Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceğini açıkladı. Ailenin karşısına bu kez de maddi yetersizlik çıktı. Hastaneyle iletişime geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'na müracaat edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT GELDİ

Konunun basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Kübra Nur, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kübra Nur, ambulansa bindirilirken ailesine veda etti.

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