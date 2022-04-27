Cinsiyet değiştirmişti! Ünlü oyuncu eleştirilere sert çıktı “Haddinizi bilin”Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin yaşadığı korku dolu anları ayrıntısıyla anlattı! İtirafı şaşkına uğrattı!AK Partili Özhaseki'nden CHP'li belediyelere sert sözler: "İstanbul'da, Ankara'da hizmet gördünüz mü? CHP belediyeciliği böyle"Ramazan Bayramı Ankara otobüsler ücretli mi, ücretsiz mi 2022? Bayramda Ankara'da EGO otobüs, metro bedava mı 2-3 4 Mayıs 2022?On Numara sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 29 Nisan 2022Son dakika: 29 Nisan 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuRamazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul 2022 ? Metro, tramvay, İETT, Marmaray bedava mı 2-3-4-5 Mayıs 2022?ATV Müge Anlı FULL izle bugün 29 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL , tek parça izle YouTube2 kez kansere yakalanan sanatçıdan kötü haber! Özkan Uğur hayranlarını kahreden açıklamayı yaptıRamazan Bayram'ında Marmaray bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 Marmaray ücretsiz mi?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kübra'ya yardım eli! 28 kiloya düşmüştü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kübra'ya yardım eli! 28 kiloya düşmüştü...

Bursa'da ciddi hastalığı bulunan ve 45 kilodan 28 kiloya düşen Kübra Nur Palut, sesini duyurabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kübra'ya yardım eli uzatarak talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kübra'ya yardım eli! 28 kiloya düşmüştü...

Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 3 yıl önce ‘Göktürk' ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmişti. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur'a, yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalığı teşhisi konmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kübra'ya yardım eli! 28 kiloya düşmüştü...

45 KİLODAN 28 KİLOYA DÜŞTÜ

Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı. Palut ailesinin, tedavi için geldikleri Uludağ Üniversitesi'nde Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Gülten'in açıklamalarıyla yeniden umutlandı.

YARDIM ÇIĞLIĞI DUYULDU

Prof. Dr. Gülten, hastalığın tedavisinin Türkiye'de olmadığını, Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceğini açıkladı. Ailenin karşısına bu kez de maddi yetersizlik çıktı. Hastaneyle iletişime geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'na müracaat edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kübra'ya yardım eli! 28 kiloya düşmüştü...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT GELDİ

Konunun basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Kübra Nur, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kübra Nur, ambulansa bindirilirken ailesine veda etti.

{TITLE_STRIP}İşte milletin adamı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakkabılarını çıkarırken, Kılıçdaroğlu yoksulun evini deri kunduralarıyla kirletti!

{TITLE_STRIP}Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT