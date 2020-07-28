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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul  Kısıklı'daki konutundan çıkarak, annesi  Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret edip dua etti.Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak,"Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum.Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde."dedi. 

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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