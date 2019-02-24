Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mabel Matiz’e taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü şarkıcı Mabel Matiz'i telefonla arayarak Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü şarkıcı Mabel Matiz'i telefonla arayarak Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.