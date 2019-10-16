Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözlü gönderme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a görüşmelerinde tepki gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile yaptığı konuşmayı aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Sen bana bunları nasıl söylersin? Aynaya bak aynaya!" dediğini aktardı.