Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e tepki! "Sana da rezeneyi tavsiye ederiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi. Konuşmasında Meral Akşener'e rezene çayı içme tavsiyesinde bulundu. Sert bir dille de eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e tepki! "Sana da rezeneyi tavsiye ederiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da toplu konut temel atma töreninde konuştu. Erdoğan'ın ATV ortak yayınında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e "Bazı eksikler olsa bile biz buna müdahale ederiz' dedi ve müdahale ettiler. Yalana gerek yok. Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et. Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat eti. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma." demişti. O sözle sonrası Meral Akşener ise Erdoğan'a papatya çayı içme tavsiyesinde bulunmuştu.

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"SANA DA REZENEYİ TAVSİYE EDERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit aileleri ve gazilerle Elazığ'da bir araya gelerek iftar yaptı. İftar sonrasında yapılan konuşmada ise Erdoğan Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e: "Hanımefendi, senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' diyerek bu yolda yürüdük." dedi.

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