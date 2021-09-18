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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki gençlerle düeti: ''Bana her şey seni hatırlatıyor!''

Mersin'de toplu açılış töreninde konuştuktan sonra gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor " şarkısını söyledi. O anlar ise bir gencin cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki gençlerle buluşmasında 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şarkısını söyledi. Gençlerin de eşlik ettiği şarkı sosyal medyada çokça beğenildi.

Mersin'de Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi.

Akşam saatlerine doğru gençlerle bir araya gelen Erdoğan, düzenlenen etkinlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi. Gençlerinde eşlik ettiği şarkı, sosyal medyada hesaplarında paylaşılmasının ardından çokça beğeni aldı.

İŞTE O VİDEO;

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