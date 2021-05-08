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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı kınama mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı kınama mesajı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin cemaate karşı yaptığı saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı kınama mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabından İbranice, İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.

 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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