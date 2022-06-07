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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana İdris Zengin için baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana İdris Zengin için baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı baş sağlığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun…"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana İdris Zengin için baş sağlığı mesajı

NE OLMUŞTU? 

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin bir süre önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Zengin'den acı haber geldi. 

Zengin’in vefat haberini kardeşi Salih Zengin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Ah, yazmak ne zormuş! Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlâna İdris bu gece K.Maraş’ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah’ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz.. Hepimizin başı sağ olsun. Dua, dua, dua!”

Bölge Gündem Editör Ekibi
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