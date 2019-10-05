Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli sporculara tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Server Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Server Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: İHA
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