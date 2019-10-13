İbrahim Çolak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Cumhurbaşkanı Erdoğan İbrahim Çolak video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporcumuz İbrahim Çolak'a tebrik telefonu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka atletinde dünya şampiyonu olan milli sporcumuz İbrahim Çolak'ı arayıp tebrik etti.
Milli sporcumuz İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka atletinde dünya şampiyonu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Çolak'ı arayıp tebrik etti.
İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR?
İbrahim Çolak, 7 Ocak 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Uzun süredir jimnastik alanında kendisini geliştiren İbrahim Çolak, Bakü'de 2015 yılında düzenlenen Avrupa Oyunların'da bronz madalya kazanmıştır.
Milli sporcumuz İbrahim Çolak, 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka branşında altın madalya kazanmıştır.
Milli jimnastikçi ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
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