Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mustafa Necati Özfatura’nın oğluna taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura'nın vefatının ardından oğlu Murat Özfatura'yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura'nın vefatının ardından oğlu Murat Özfatura'yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı, büyük mütefekkir, gönül adamı Mustafa Necati Özfatura'nın tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefatının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özfatura'nın oğlu Murat Özfatura'yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.