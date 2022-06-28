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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi kritik temas! Dörtlü zirvede liderlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, , Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ile dörtlü zirvede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için bugün İspanya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan  Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan TUR kod adlı uçak, saat 16.25'te Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'na iniş yaptı.

DÖRTLÜ ZİRVE İÇİN YOLA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri havalimanındaki yetkililer karşıladı. Buradan ayrılan Erdoğan  Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmeye gitmek için yola çıktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi kritik temas! Dörtlü zirvede liderlerle bir araya geldi

GÖRÜŞME BAŞLADI

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme saat TSİ ile 17.00 sıralarında başladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi  Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında dörtlü görüşmeye değinerek,"  Bugün Madrid'e gittiğimizde İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Genel Sekreterin de katılacağı bir dörtlü zirve gerçekleştireceğiz. NATO üyeliği çeşitli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa, ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez." ifadelerini kullanmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi kritik temas! Dörtlü zirvede liderlerle bir araya geldi

ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDE BULUNANLAR

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Madrid'e geldi.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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