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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ne damga vuran hareket! Liderlere o kitabı hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ne damga vuran hareket! Liderlere o kitabı hediye etti

NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi isimli kitabı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ne damga vuran hareket! Liderlere o kitabı hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde bir araya geldiği liderlere, Türkiye'nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesinin anlatıldığı, "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" adlı kitabını sundu.

Erdoğan'ın Zirve kapsamında bir araya geldiği liderler arasında ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de vardı.

ABD Başkanı Biden ile yapılan baş başa görüşme sırasında kitabın masada bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ne damga vuran hareket! Liderlere o kitabı hediye etti

KİTAP ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce hazırlanan "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" kitabı, YPG/PKK, FETÖ ile DEAŞ olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Kitapta, DEAŞ, YPG/PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin saldırılarını ve tehditlerini ortadan kaldırmak için yürütülen kararlı mücadele anlatılıyor.

Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisinin, "egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesi, YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil bütün terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede somut bir biçimde yanında durulması" olduğu vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ne damga vuran hareket! Liderlere o kitabı hediye etti   

YPG/PKK BAĞLANTISI

YPG/PKK terörünün tarihinin anlatıldığı bölümde, terör örgütünün Türkiye ve Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılar yer alıyor.

YPG/PKK'nın Suriye'de Kürtlere uyguladığı zulümlere de işaret edilen kitapta, YPG/PKK'nın, çocukları zorbalık yoluyla verilen görevler başta olmak üzere işlediği insanlık suçlarına değiniliyor.

Uluslararası raporlardan belgeler ve örnekler bulunan, YPG/PKK bağlantısına dikkat çekilen kitapta, Batı'nın YPG/PKK'ya olan desteği de anlatılıyor.

FETÖ TÜM DÜNYAYA TEHDİT!

FETÖ'nün tehlikeli bir terör örgütü olduğu savunulan bölümde ise yasadışı dinlenmelerden kumpas davalarına, suikastlardan şantaj ve tehdit faaliyetlerine kadar örgütün suçlarından kesitler taşıyor.

FETÖ'nün en büyük terör saldırısı kabul edilen 15 Temmuz darbe girişiminin de detaylarına yer verilen kitapta, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin uluslararası hukuk açısından gerekliliği vurgulanıyor.

Kitapta, FETÖ'nün ABD için de bir tehdit unsuru olması aktarılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ne damga vuran hareket! Liderlere o kitabı hediye etti

TÜRKİYENİN DEAŞ'LA MÜCADELESİ

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından en fazla zarar gören ülkenin Türkiye olduğu belirtilen kitapta, Türkiye'nin, sınırları içinde ve dışında gerçekleştirdiği etkin mücadele ile bu terör örgütünün belini nasıl kırdığı anlatılıyor. 

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