Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya İsveç tepkisi: Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında terörle mücadele ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına değinirken İsveç'in NATO'ya katılma başvurusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ını törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Biraz sonra yeni denizaltı projemizin ikincisi olan Hızırreis'in havuza çekimini yapacağız. Teknik özellikleri itibariyle gerçekten göz doldurmaktadır. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Milli torpidomuz Akya'yı entegre ediyoruz. Hızırreis'in 2023'te, Selmanreis'in de 2027'de hizmete girmesini planlıyoruz. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız.

"HEDEFİMİZ MİLLİ DENİZALTI PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRMEKTİR"

Daha 15-20 yıl öncesine göre hayal bile edilemeyen bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. Yerlilik oranımızı en üst düzeye taşımayı planlıyoruz. Hedefimiz milli denizaltı projemizi hayata geçirmektir. Milli denizaltımız ile ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. İnşasına 2025'te başlıyoruz. Reis sınıfı 6 denizaltımızın imalat aşamasında elde ettiğimiz tecrübelerimizi inşallah milli denizaltımızın inşa sürecinde kullanacağız. 5-6 yıl içinde Deniz Kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz.

"DEAŞ'LA SAHADA GÖĞÜS GÖĞSE MÜCADELE ETTİĞİMİZ DÖNEMDE BİLE AKLA HAYALE GELMEYECEK İFTİRALARA UĞRADIK"

Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetine, müttefiklerin ayak oyunlarına rağmen bunu başardık. Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle ülkemize uygulanan haksız yaptırımları asla unutmadık. Teröristlere yönelik meşru harekatlarımız nedeniyle hedef konulduk. DEAŞ'la sahada göğüs göğse mücadele ettiğimiz dönemde bile akla hayale gelmeyecek iftiralara uğradık. Bize parasıyla verilmeyen silahlar eli kanlı terör örgütlerine bedelsiz olarak on binlerce TIR'la aktarıldı. 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden, 251 evladımızı şehit eden FETÖ'cü alçaklar birçok Avrupa ülkesi tarafından korundu. Bu devletler demokrasi düşmanlarını sorgusuz, sualsiz bağırlarına bastı. Suriye'de terör ele başları kırmızı halılar serilerek karşılandı.

Türkiye ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde, ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır.

"TÜRKİYE'NİN HAKLI BEKLENTİLERİ KARŞILANMALIDIR"

NATO'da ve üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimizle hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, özellikle İsveç'in şu anda bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur. İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ EN GÜÇLÜ ÜLKELERDEN BİRİ YAPANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Ülkemiz hali hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak pazarlayan 10 ülke arasında yer alıyor. Savunma sanayinde tarih yazmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi bu alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız.