Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 37. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 37. yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun."
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