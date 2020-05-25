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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 37. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

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