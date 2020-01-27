Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gereği neyse sonuna kadar yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'den Gambiya'ya seyahat ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yaptığı açııklamada "Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurulması gerekiyor." şeklinde konuşan Erdoğan, "Hafter'in (Libya'da) çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEPREM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son depremle bir şey kazandık. AFAD, Kızılay, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz çok ciddi bir koordine içinde mücadeleyi başarılı verdiler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda 100 bin TL'ye kadar bir yıl ödemesiz, 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecek." bilgisini paylaştı.