Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs ve kredi müjdesi!

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belirledikleri kredi ve burs miktarını açıklayarak öğrencilere müjdeyi verdi. Erdoğan'ın konuşmasından o anlar ekranlara saniye saniye böyle kaydedildi.