Erdoğan'dan önemli mesaj: "İmkanı olan herkes kampanyaya iştirak edebilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Okullardan Yarınlara' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada "Eğitim-öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamamız önem arz ediyor." ifadelerini kullandı ve imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı için bağışta bulunmaya davet etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dün 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'da hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza mevladan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem bizi beklemiyor, afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Devlet ancak vatandaşının desteği ile böyle bir yükün altından kalkabilir. Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyorlar.

Hükümete geldiğimizde eğitim-öğretimi en başa yerleştirdik. Her aşamada ülkemizin eğitim öğretim alt yapısını ve insan gücünü fevkalade güçlendirdik. Üniversite sayımızı ve öğrenci sayımızı yükselttik. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız kitap sayısı 3 milyar adedi geçmiştir. Maddi imkanı el vermeyen ailelerin çocuklarına destek veriyoruz. Hiçbir evladımızın eğitimden mahrum kalmaması için gereken gayreti gösterdik.

Bugün ülkemizde 18 milyonu aşkın öğrencimiz eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor, bazı okullar da güçlendirilmeli. Yardımlarda deprem riski yüksek olan yerlerdeki okullara öncelik vermeliyiz.

Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan her vatandaşımız dilediği yerde ister derslik, ister okul şeklinde katkı ile bu kampanyaya dahil olabilir. Biz de bu hayır işini desteklere her türlü yardımı gösteriyoruz. Bu yardımların tamamı gelir vergisinden düşürülebiliyor. Okul ve yurtların inşasındaki tüm giderleri KDV'den muaf tuttuk.

Bugün itibarıyla Millet Kütüphanesi'ne gelen gençlerimizin sayısı 26-27 bin.