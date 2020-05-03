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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ömer Döngeloğlu’nun oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ömer Döngeloğlu’nun oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: İHA




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