Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgınıyla mücadelede 102 ülkeye yardım gönderdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin "Cumhurbaşkanı Özel" yayınında soruları yanıtlıyor.

Programda, gündemde, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinin ne durumda olduğu, ekonominin koronavirüs salgından ne kadar etkilendiği, Türkiye'nin Libya'daki dengeleri nasıl değiştirdiği gibi konular yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Böyle bir salgın hakikaten sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun birçok yönlü dünya ülkeleri arasında meydana getirdiği zararlar var. Başta Amerika olmak üzere Rusya, Çin hepsi çok büyük zararlar gördüler. İşsizlikte Amerika'da 45 milyon civarında işsizlikten bahsediliyor. Bunlar sıradan olaylar değil. Hamdolsun kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Bütün yaptığımız yatırımlara rağmen, terörle mücadeleyi kesmedik. Aynı şekilde salgınla mücadelede de şu ana kadar 102 ülkeye, büyük kısmı hibe olmak üzere yardımlar gönderdik.

Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni hamdolsun yap işlet devretle bitirdik. Bütün donanımıyla en ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz. Tomografisinden MR'ına varıncaya kadar bütün konularda. Bazı eksikler var. İnşallah bütün çevredeki peyzaj alanlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Sakura ağacı 15 gün ömrü olan bir ağaç. Yeşilini hiç atmıyor. Onu da biz çamla telafi ediyoruz. Çam ise 4 mevsim malum. Sağlık Bakanlığımız da buradaki özellikle doktor, hemşire, sağlık memurları bu konuda çok güçlü bir ekiple burayı donanım altına aldı.

Ayrıntılar geliyor....

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