Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini kazanacağız, Cumhur İttifakı yarınlara yürüyecek!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Salgınla mücadele tedbirleri sebebiyle ara verdiğimiz kongrelerimize yeniden başlıyoruz. İl kongrelerimize devam edeceğiz.

Hedefimiz, İzmir, Ankara, İstanbul kongreleriyle bu süreci tamamlamaktır. Üye sayımızı sadece geçen yıl 1 milyon artırmış olmamız milletimizin partimize sahip çıktığının göstergesidir.

Kongrelerimizde görev alan il yönetimlerden en büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmalarıdır.

İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak her mecliste ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz. Bu süreçte göstereceğiniz gayret için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır. 2023 seçimlerini inşallah tekrar kazanacağız, Cumhur İttifakı yarınlara yürüyecek.

Bizi asıl yoran bu milletin esenliği için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergilediği tavırlardır.

Kılıçdaroğlu laf kalabalığıyla asıl niyetini gizlemeye çalışıyor.

Milletin doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hazmedemiyorlar.

Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir.

Söyledikleri hükümsüzdür, bu zatın onuru olsa kasetle geldiği koltuktan haysiyetle giderdi."

AYRINTILAR GELECEK...