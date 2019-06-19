Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Birlikte Türkiye'yiz buluşmasında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Son günlerde gönüllü kuruluşlarımızı hedef alan son derece haksız, çirkin bir kampanya yürütülüyor. İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan. Burslarla, yurtlarla, fikri, akademik çalışmalarla evlatlarımızın eğitimine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor.

Bir siyasetçiye düşen görev iyi işlere engel olmak değil zararlı, faydalı olanı bertaraf etmektir. Bir belediye başkanın sorumluluğu kimseyi dışlamadan, faydalı kuruluşlara yardım etmektir.

Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Bizim geleneğimizin taşıyıcı sütunları millet, memleket sevdalısı vakıflardır, derneklerdir.

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