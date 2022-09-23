Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından esir takasıyla ilgili süreçte hamd olsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Bizim tabi şu andaki önemli adımlarımızdan biri Rusya tarafından gelecek olan tahıl. En önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu başlattığımız anda fakir ülkelere nakli yapmamız onları ciddi manada hareketlendirecektir.

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RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ ESİR TAKASI

Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik.

EKONOMİ YÖNETİMİ İLE YAPILACAK TOPLANTI

Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız.

KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHRUBAŞKANI ADAYLIĞI ÇIKIŞI

Arkadaşlar o bizim derdimiz değil, o onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor, onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor. Aramızda fark bu.

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