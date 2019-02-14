Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özfaturacı'nın oğluna taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci, yazar ve eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura'nın oğlu Murat Özfatura'yı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci, yazar ve eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura'nın vefatından dolayı oğlu Murat Özfatura'yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini ilettiği aktarıldı.

DHA