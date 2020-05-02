Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partiye dönüşünün 3. yılında mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz bu yoldan dönmeyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: DHA