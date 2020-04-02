Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık altyapısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbileri kapsamında, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele esnasında sağlık altyapısına dair önemli gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, "Türkiye'nin sağlık altyapısı imkanları diğer ülkelere göre çok daha iyidir." diye konuştu.

Türkiye’nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır.



Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız. pic.twitter.com/4gHVy9qrRq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 2, 2020

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı o yazı:

"Türkiye’nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız."