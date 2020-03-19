Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında, ''Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında koronavirüsle mücadele mesajı paylaştı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi
''Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız.''
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına ayrıca Çankaya Köşkü'nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:
Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 19, 2020
Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız. pic.twitter.com/R0ln47YnW3
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