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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan 3 askerin ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal gruplar tarafından açılan ateş sonucu şehit olan uzman onbaşılar Ramazan Nayir ve Oğuzhan Taş ile yine İdlib'de rahatsızlanarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey'in ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: DHA




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