Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit amcasını aradı! başsağlığı diledi

Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelen 5,7 büyüklüğünde depremden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulunmaya gitti. Oktay ve beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova Devlet Hastanesi'ni giderek depremden etkilenleri ziyaret etti. Depremde yaralanan vatandaşlara ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın telefonundan şehidin amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi ilet. Allah sabırlar versin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun." direk acılarını paylaştı. Şehidin amcası Mehmet Sait Pullu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadelerine teşekkür ederek karşılık verdi.