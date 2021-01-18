Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a telefon: Uğradığı silahlı saldırının detaylarını anlattı

Cuma namazına gitmek için evinden çıktığı sırada, silahlı ve sopalı bir grup tarafından aracında saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdaü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine yönelik gerçekleştirilen aramanın detaylarını anlattı.

"ŞOFÖRÜM SİLAH ÇEKİNCE KAÇTIKLARINI SÖYLEDİM"

Evinin önünde uğradığı saldırının ardından yaralanan Özdağ hastaneye kaldırılırken, pek çok siyasi isim de kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdağ'ı arayan isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. İkili arasındaki görüşmenin detaylarını ise Özdağ, Hürriyet'e şu sözlerle aktardı:

"Neler oluyor, ne yapıyorsunuz Selçuk Bey' dedi. Ben de olayı kendisine anlattım. Devlet Bahçeli bir şeyler söylemişti, ben de 'üslubu dairesinde cevaplar verdim' dedim. Sonra evimin önünde ikisi silahlı, ikisi sopalı dört kişinin saldırısına uğradığımı anlattım. Birinin şoförüme silah çektiğini, bir diğerinin elindeki sopayla arkamdan ayaklarıma vurup beni düşürmeye çalıştığını, sonra uzun süre dövüştüğümüzü, şoförüm silah çekince de kaçtıklarını söyledim."

BİR GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU DA BAKAN SOYLU'DAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine, silahı kimin kullandığını sorduğunu belirten Özdağ, "Şoförümün arabamdaki ruhsatlı silahımı kullandığını anlattım. Geçmiş olsun dediler. Ben de duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ettim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kendisini arayıp olaya ilişkin bilgi aldığını belirten Özdağ, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı Soylu bana 'Orhan Uğuroğlu'na (Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi) saldıranları nasıl yakaladıysak size saldıranları da yakalayacağız' dedi. Ben de 'onları yakalamak yetmez, arkasına da bakmak lazım' dedim. Yine kendisine, bir yıl önce Manisa'daki evimden ruhsatlı silahımın çalındığını, bugüne kadar yaptığım bütün başvurulara rağmen bana yeni ruhsat verilmediğini söyledim. Kendisi de ilgileneceğini söyledi.

Benim biri Manisa'daki, biri Ankara'daki evlerimde, biri de arabamda olmak üzere üç ruhsatlı silahım var. Manisa'daki silahım bir yıl önce çalındı. Evim, kentin en hareketli bölgesinde yer alıyor. İkinci kattaki evime kameraların görmediği kör noktadan girip sadece silahımı almışlar. Bugüne kadar da ne silahım bulundu ne de hırsızlar yakalandı. Silah ruhsatı bizim tabii hakkımız. Ama yeni ruhsat başvuruma o günden beri bir türlü cevap verilmedi, telefonlarıma bile çıkılmadı"

"BÜTÜN PARTİLERDEM ZİYARETÇİLERİM OLDU VE TELEFONLAR ALDIM AMA..."

Olayın ardından eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, AK Partili bazı yeni ve eski bakanlar ile milletvekilleri, CHP, İYİ Parti, HDP, SP, BBP, DP ve Yeniden Refah Partisi'den genel başkan ve parti yöneticilerinin kendisini arayıp geçmiş olsun dediklerini söyleyen Özdağ şöyle devam etti:

"Olaydan sonra bütün partilerden hem ziyaretçilerim oldu hem de geçmiş olsun telefonları aldım. MHP'den ise aranmadığım gibi olaya ilişkin bir açıklama da duymadım"

Öte yandan Özdağ'a saldıranlardan iki kişi dün öğleden sonra gözaltına alındı. Ankara Emniyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak 2021 günü ikametinin önünde uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

7 Ağustos 1958 tarihinde, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur kasabasında dünyaya gelen 62 yaşındaki Selçuk Özdağ, Türk siyasetçi, akademisyen ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski genel başkan yardımcısıdır.

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