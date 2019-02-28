Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall’e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'i arayarak, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü kutladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i arayarak, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etmiştir."

Senegal'de pazar günü düzenlenen 11. Cumhurbaşkanı seçiminin galibi Macky Sall olmuştu.

DHA