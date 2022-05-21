Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış! Akşener'in saygısızlık yaptığını belirtti "Sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim?" dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, karara bağlanan Gezi davası sonrasında, iktidarı hedef alarak, Osman Kavala'yı desteklemişti.

Akşener, 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan edenlerin kullandığı şu slogana konuşmasında yer verdi;

"Topçu Kışlası hayallerine kapılanların karşısında, dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan, bir kez daha ilan ediyorum: Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!"

Akşener bu sözlerinin ardından çıktığı bir canlı yayında, "Bu istibdat düzenine karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdulhamid ise arkadaşlar öyle diyorsa, bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullanmıştı.

"SEN KİM SULTAN ABDÜLHAMİD'E SAYGISIZLIK KİM?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akşener'in kendisini hedef alan sözlerine, Adana'da yaptığı konuşmada yanıt verdi.

Gençlere seslenen Erdoğan, "Siz, Abdülhamid'ten bugüne ecdadın tümünün temsilcisi olan gençliksiniz." dedi ve devam etti. "Abdülhamid Han hayatı boyunca devrinin emperyalistleri ve onların maşalarıyla mücadele etmiş bir millet sevdalısıdır. Varsın, birileri Gezi Olayları'nı Abdülhamid'in devrilişine yorsun..."

Akşener'in saygısızlık yaptığını belirten Erdoğan şunları söyledi:

"Gençlerimizin kimin kim olduğunu, hangi müşterekte buluştuğunu bilmeye hakkı var. Siz bunlara hak ettikleri cevabı verecek gençliktesiniz. Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, hasta diye tabir edilen Osmanlı'yı bir karşı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e hakaret haddini aşmaktır ve bu millet onlara hakkını bildirecektir.

Meral Hanım sen kim, Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim? o 6'lı masadan 3 tanesi var ki, bugüne kadar Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi, ne oldu bunlara? Ona laf anlatanlara haddini bildiremediler.

33 yıl, dile kolay, bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk sinyali veriyorum."