Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Provokasyonlarıyla olay çıkarıyorlar

Dün başta Türkiye, sonra da dünya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük İstanbul Mitingi'ni konuşurken, Erzurum'da akıl almaz bir provokasyon oluştu.

CHP Erzurum İl Başkanlığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir merkezinde miting yapma kararı aldı.

Ancak burası için izin alınmadı.

Yasağı çiğneyen İmamoğlu, taraftarlarını burada toplayınca da olay çıktı.

'İmamoğlu'nun kendisi yaptı'

İmamoğlu, her ne kadar inkar etse de polisin müdahalesiyle daha büyük bir arbedenin önüne geçilmiş oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bu kaos ortamını yaratan bizzat Ekrem İmamoğlu’nun kendisidir. İmamoğlu, 'Esnaf ziyareti yapacağız' diye buraya geliyor. Şehrin merkezindeki ufak bir meydan olan alanda miting yapmaya kalkıyor. Burası bir miting alanı değil. Maalesef hazırlıklı gelinmiş ki pankartlar hazırlanmış. Bugün İstanbul'da yapılan mitinge gölge düşürmek için gayret gösterilen bir hadise.” dedi.

Haberin Devamı

"Provokasyonlarıyla olay çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar"

Algı operasyonunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu anında çökertirken, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 7 başlı koalisyona bu provokasyon için tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı, "Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Her partinin temsilcisinin yer aldığı heyetlerin gözetiminde yürütülen çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye kalkıyorlar. Bilhassa teknolojik imkanların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. İşte dün İstanbul'u gördünüz... 1 milyon 700 bin insan Atatürk Havalimanı'ndaydı. Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince, tahkir ederek yaşayacakları hezimete yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. " dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"CHP miting yapıyor, meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları 'dişe diş, kana kan' diye slogan atıyor. Bölücü örgütün elebaşları her gün Bay Bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor.

Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Bütün bunlara CHP yönetiminden, koalisyonun diğer ortaklarından tepki gelmiyor.

Yabancı medyaya dönüp, bizim seçimimizden size ne diyemiyorlar. Kimine bakanlık sözü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler.

Neymiş İmralı'nın kapısını kırıp terörist başını, Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam ettikçe, hakkı, hukuku size bırakmayız.

Kamudan atılanları geri alma sözü vermiş Bay Bay Kemal. Kimine ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Senin gibilerine bu tefeciler para vermez...

Adı TEKNOFEST ile sembolleşen Atatürk Havalimanı'nın ABD'lilere teslim etme sözü vermişler.

Nerede namus sözü, namus var ki sözü olsun!!!

Edirneliler ne diyor: Ayılana gazoz, bayılana limon. Bunlara 15 Mayıs sabahı limon lazım olacak.

Resmi rakamı aldırdım. Şu anda Edirne'de karşımda 25 bin kişi var.

Dik duruyoruz, dikleşmiyoruz. Sandıkları patlamaya var mıyız? Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Sizlerden ricam 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkın.

Hala tercih konusunda kafası karışık birileri varsa, kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı rica ediyorum.

85 milyon vatandaşımızın hiçbirini dışlamadık, hizmet götürdük.

Şu Edirne'deki tarihi eserlerin dili olsa da konuşsa... Bunları ayağa kim kaldırdı?

Üstelik bu mücadeleyi oynanan oyunlara rağmen yürüttük.

Milletimizin günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların farkındayız. İnşallah bunların üstesinden de biz geleceğiz.

Ne güzel diyor Edirne'nin türküsünde; annemin yelkeni olsa açsa da gelse, babamın bir atı olsa binse de gelse, kardeşlerim yollarımı bilse de gelse, uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim, hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim...

AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu lekeyi sürdürmeyiz.

On binlerce İstanbullu Atatürk Havalimanı'nda beklerken, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine git. Kahveni içerek orada olanı biteni izle. Acaba ne zaman ölecek diye. Her hesabın, her tuzağın üzerinde Allah'ın hesabı vardır. Benim milletim bırakın ülkeyi bunlara günahını bile vermez."

kaynak: ensonhaber