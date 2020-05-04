Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınav tarihlerine ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası kısıtlamalara ilişkin alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS ve LGS'nin yapılacağı tarihleri açıkladı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Eğitimde attığımız adımları da Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda belirledik. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran’da yapılacak.Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler.'' ifadelerini kullandı.