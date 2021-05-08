2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3004107732021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1025100262021 Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1096102202021 İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208610051Şeyma Subaşı bu sefer özel jet ile uçtu!2021 Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1048104052021 Ordu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1083102222021 Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1011107212021 Antalya Akev Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2085900352021 Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109610155
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'taki Mehmetçiklere moral telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'taki Mehmetçiklere moral telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ın İmranlı ilçesinde görev yapan Mehmetçikleri telefonda aradı. Askerlere şükranlarını sunan Erdoğan," Allah yar yardımcımız olsun. Şimdiden önümüzdeki ramazan bayramlarını da tebrik ediyor, kahramanlarımıza hayırlı tezkereler diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'taki Mehmetçiklere moral telefonu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, İmranlı ilçesinde 2200 rakımlı Kızıldağ Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığında vatan savunmasındaki Mehmetçikle iftar yaptı.

Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu'nun da yer aldığı programda Bilgin, Mehmetçikle sohbet ederek vatan savunmasındaki tüm kahraman asker ve güvenlik güçlerine kolaylık ve başarılar diledi.

Ardından iftar sofrasına geçen Başkan Bilgin, askerlere sürpriz yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

BİLGİN: ASKERLERİMİZİN SOFRALARINA KONUK OLDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bilgin, "İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığımızda Jandarma Alay Komutanımızla birlikte askerlerimizin sofralarına konuk olduk. Burada vatan savunmasını yapan Mehmetçiklerimizin selamını ve saygılarını sizlere iletmek istedim. Şu anda sizi dinliyorlar." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: ŞÜKRANLARIMI İFADE ETMEK İSTİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğe hitaben yaptığı konuşmada ise şunları kaydetti:

"Öncelikle komutanlarımızın ve kahraman Mehmetçiğimizin ramazanlarını tebrik ediyorum. Yaklaşmakta olan Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Karakoldaki tüm personelimize er, erbaş ve komutanlarımıza yanımda olan arkadaşlarımla beraber bende şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Şimdiden önümüzdeki ramazan bayramlarını da tebrik ediyor, kahramanlarımıza hayırlı tezkereler diliyorum. Tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum."

Başkan Bilgin, karakolda nöbet tutan bir askeri de ailesiyle telefonla görüntülü arayarak görüştürdü.
Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden baba, Bilgin’e de bu sürprizi için teşekkür etti.

Kaynak: AA

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT