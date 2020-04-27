Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan skandal sonrası ilk açıklama: Siyasi kokuşmuşluk

Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini görüntülemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,Özçağdaş'a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Son dönemde belediyelerin yardımlarını yasakladığımız yalanlarına, İletişim Başkanımıza fütursuz saldırıların arkasında bu zihniyet vardır. İletişim Başkanımızın görevi gereği istediği yerde ikamet etme hakkı vardır.

Kendisi 45 metre kare bir yerde oturmayı seçmiştir. Büyütme imkanı olduğu halde bunu yapmamıştır. Tüm mahallenin bizar olduğu 200 küsur metrekarelik mezbelelik yeri Vakıflar'dan kiralayarak bakımını üstlenmiştir. CHP zihniyete tarafından topyekün iftira ve çirkin saldırıdaki tutarsızlık, siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneğidir.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı 'gittim evin fotoğrafını çektim, il başkanıma verdim' diyor. CHP İl Başkanı bu durumu kabul ediyor. CHP Genel Başkanı utanmadan 'ilçe başkanımız oradan geçiyormuş, fotoğraf çekme gibi bir şey yok' diyor.

Belediyenin yardımlarıyla ilgili valiliklerle koordinasyon ve planlama yapılması gerektiğini söylerken onlar bambaşka işler yapıyorlar.

Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı özellikle milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum.

Yalanlar silsilesi devam ediyor. Bir taraftan talimat vermedim diyor, ama ilçe başkanı da aldığı talimatın gereği gidip orada fotoğrafı çektiği, ondan sonra da burada böyle bir inşaat falan olmadığını söylüyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine ilişkin asılsız iddialar sonrası, yanına iki partiliyi de alıp Altun'un evinin önüne gitmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş, telefonuyla 'koruma altındaki' evin fotoğraflarını çekmeye çalışmıştı. Özçağdaş'a koruma polisleri müdahale etmiş,. ardından da Özçağdaş, polislerin "bekleyin" uyarısına rağmen "Ben CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım, tekrar gelip fotoğraf çekeceğim" diye meydan okuyarak olay yerinden kaçmıştı.

Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden kaçmıştı

İşte olay anıyla ilgili tutanak:

SUAT ÖZÇAĞDAŞ KİMDİR?

Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucusu Suat Özçağdaş, 18 Temmuz 1973 doğumludur. Memleketi İzmir'dir.

Suat Özçağdaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Liseyi ise Heybeliada Deniz Lisesi’nde okudu ve 1991’de mezun oldu.

16 Temmuz 2011’den beri Başak Yalvaç Özçağdaş ile evli.