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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SMA hastalarına: Tedavi altına alınmayan tek bir hastamız bile yok!

Türkiye Varlık Fonuna aktarılan Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin SMA hastalarının tedavisi için kullanılması konusunda taraflar arası siyasi çatışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamada bulunarak hasta çocukların ve ailelerinin kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SMA hastalarına: Tedavi altına alınmayan tek bir hastamız bile yok!

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiyenin satılmayan  üç çeyrek bilete çıkması üzerine bu biletlerin 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden başlatılan imza kampanyası ile bu paranın SMA hastası çocukların tedavisi için kullanılması talep edildi. Siyasi isimler arasında polemiğe neden olan bu kampanya üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklamada bulundu. 

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

Önceki gün gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında yaptığı açıklamada, SMA hastası çocukların ve ailelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde bizdekine benzer bir tedavi uygulaması bulunmuyor. Tedavi alamayan bir tane bile SMA hastamız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SMA hastalarına: Tedavi altına alınmayan tek bir hastamız bile yok!

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan, "Aileler ve çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Biz tedavi konusunda hiçbir harcamadan çekinmedik ve çekinmeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde bizdekine benzer bir tedavi uygulaması bulunmuyor. Tedavi alamayan bir tane bile SMA hastamız yok. Bununla ilgili sosyal medyadaki yalanlarla mücadele konusunda daha aktif olun. Yaptıklarımızı iyi anlatın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SMA hastalarına: Tedavi altına alınmayan tek bir hastamız bile yok!

"GEREKEN NE İSE YAPILACAKTIR"

Erdoğan’ın SMA hastalarıyla ilgili yapılan çalışmaları aktarırken, "Ama deneme aşamasındaki bir ilaç konusunda tabii ki Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda hareket etmemiz lazım. Gereken ne ise yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SMA hastalarına: Tedavi altına alınmayan tek bir hastamız bile yok!

Toplantıda yapılan sunumda, Türkiye'de 1500'e yakın SMA hastasının olduğu ve yıllık 2 milyar TL harcama yapıldığı anlatıldı. Meclis Nadir Hastalıklar Komisyonu’nun raporunun da gündeme geldiği toplantıda, bazı MYK üyelerinin ALS, SMA, DMD, MS ve diğer nöromusküler hastalıklar için mevcut durumda var olan 'Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri'nin etkin olarak çalışması ve 'evlilik öncesi SMA tarama programının' uygulamalara dahil edilmesi görüşünü dile getirdiği belirtildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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