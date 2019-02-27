Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sporculara tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Esra Bayrak'a tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: İHA
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