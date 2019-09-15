Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı'yı arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ERDOĞAN, BOYACI'YI TEBRİK ETTİ
Sümeyye Boyacı’yı Dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.
Etiketler : SÜMEYYE BOYACI, erdoğan, telefon
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