Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli gence ve ailesine müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan Dürdane Aydın ile eşini enkaz altından kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman'a ve ailesine vatandaşlık hediye etti.

NE OLMUŞTU?

Dürdane Aydın, Elazığ'da meydana gelen depremde enkazdan çıkarıldıktan sonra kendisini kurtaran ve sadece isminin "Mahmud" olduğunu bildiği Suriyeli gence teşekkür ettiği video ile sosyal medyada dikkat çekmişti. Aydın, "Onu bulacağım" demişti. -

Aydın'ın bahsettiği Suriyeli Mahmud'a, Anadolu Ajansı ulaşmıştı. 2 yıl önce Hama kentinden Hatay'a gelen ve üniversite eğitimi için 3 ay önce Elazığ'a yerleşen Suriyeli Mahmud el Osman, deprem anını anlatmıştı

Mahmud "Sarsıntı bitince ben de yıkılan bölgeye gittim. İnsanların sesini duydum. Sonra enkaz altından kadının ve eşinin sesini duydum. Ellerimle enkazı kaldırmaya çalıştım, çevredeki gençlerden de yardım istedim ve birlikte çalıştık. Önce adamı enkazdan çıkardık sonra kadının üzerine düşen parçaları çıkarmaya çalıştım. Kadının bacağının üzerine düşen büyük parçaları ellerimle kaldırdım, ondan sonra kadının bacakları serbest kaldı. Böyle olunca kaldırıp çıkardım. Ekipler de hastaneye götürdü." demişti.

Mahmud, kol ve ellerindeki izlerin hatırlatılması üzerine "Bendeki yaralar ağır değil. Zaten bir önemi de yok. Önemli olan onun kurtulması. Depremden sonra telefonum da kayboldu ama önemi yok. O insanların kurtulması benim için önemli. Telefonu olay yerindeyken ışık olarak kullanmış ve ablamızla eşi o telefonun ışığıyla kurtarılabileceğini anlamıştı. O yüzden bendeki yeri bambaşka." yanıtını vermişti.

Suriyeli Mahmud'un aileyle buluşma talebi üzerine AA ekibi enkazdan yaralı kurtulan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftine ulaşmıştı.

AA ekibi, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra evleri tamamen yıkıldığı için ailelerinin köyüne yerleşen Aydın ailesini ziyaret etmişti.

Depremzede Dürdane Aydın, onu enkazdan çıkaran Suriyeli gençle bir araya geldi

Dürdane Aydın, Mahmud'un fotoğraflarını göstererek teyit etmek isteyen AA ekiplerine, "Beni kurtaran bu çocuk. O gözlerini unutamam. Bizi buluşturun." demişti.

Bunun üzerine Suriyeli Mahmud, Aydın ailesinin köydeki evine gelmişti. Duygulandıran buluşmada Dürdane Aydın, Mahmud'a sarılıp hıçkırıklara boğulmuştu.