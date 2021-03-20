Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: AKM ve cami inşaatını gezdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim'de inşaatı ve genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlanan camide incelemelerde bulundu.

Öğle saatlerinde Vahdettin Köşkü'ne ve buradan sonra da AKM'ye giderek devam eden inşaat çalışmalarını inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'deki incelemelerinin ardından Taksim Meydanı'ndan yürüyerek cami inşaatına geçti.

İNCELEMELERİ YARIM SAAT SÜRDÜ

Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İstanbul İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım saat süren incelemelerinin ardından camiden ayrıldı.

GENEL İNŞAAT VE İŞÇİLİĞİNİN YÜZDE 99'U TAMAMLANDI

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin şu ana kadar inşaatı ve genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandı.